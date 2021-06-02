Еще 41 житель Удмуртии получил положительный тест на коронавирус

45 пациентов выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. Еще 41 положительный тест на коронавирус получили жители Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 17 жителей Ижевска, 4 жителей Увинского района, 3 жителей Кизнерского района, 3 жителей Игринского района, 2 жителей Красногорского района, 2 жителей Шарканского района, по одному случаю выявили в Можге, Сарапуле, Завьяловском, Каракулинском, Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском районах. Среди заболевших 3 ребенка и 12 человек старше 65 лет.

45 пациентов выздоровели. Вакцинировались первым компонентом 117 987 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус регистрировали в 34 238 случаях. 31 046 человек выздоровели, 447 скончались.