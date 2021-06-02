А тем временем жители самого Пугачево, военного городка и близлежащих населенных пунктов, не желая терять ни минуты, покидали свои дома. Кто-то успел одеться и взять документы и ценности, кто-то выбежал в одной ночнушке. Ехавшие на вызов пожарные видели группы людей, шедшие вдоль трассы в сторону Ижевска. Чуть позже на место пригнали автобусы, на которых эвакуировали жителей. Несколько человек наотрез отказались покидать свои дома, опасаясь за имущество и скотину. Все эти люди были на заметке у пожарных и полиции. В случае ухудшения обстановки их бы эвакуировали принудительно.

Опасения пожарных вызывала и нефтебаза, расположенная в Малой Пурге. Если бы осколок снаряда попал в резервуар с горючим, это бы стало еще одним серьезным происшествием.

Местные жители, вспоминая те события, отмечают, что если собаки бежали из поселка вместе с людьми, то кошки спрятались в школе. Интуитивно они нашли самое безопасное место и вылезли только после того, как всё закончилось.