Взрывы в Пугачево.
10 лет спустя
Дарья Саушина
главный редактор
главный редактор
2 июня 2021
В ночь со 2 на 3 июня 2011 года поселок Пугачево в Удмуртии попал в федеральные сводки новостей. На территории 102-го военного арсенала Минобороны из-за пожара начали взрываться снаряды. Буквально за неделю до этого аналогичное происшествие случилось в Башкирии.
Андрей Блинов в то время исполнял обязанности начальника смены службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
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В ту ночь мы со сменой сидели и обсуждали события в Башкирии. Когда поступило сообщение по телефону от старшего оперативного дежурного, что происходят хлопки в Пугачево, я принял это чуть ли не за шутку сначала. Поэтому спустился вниз, и там уже не до шуток было, когда пошел шквал звонков.
Андрей Блинов
заместитель начальника УОП и ПАСР ГУ МЧС России по Удмуртии
Сообщение от дежурного поступило в 23:52. А за 17 минут до этого один из первых взрывов вывел из строя подстанцию на арсенале. Стрелки электрических часов в цехе, где ремонтировали боеприпасы, остановились на отметке 11:35. Эти часы впоследствии стали одним из экспонатов музея 102-го арсенала.
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Главный инженер части, подполковник Эдуард Султанов в полдвенадцатого возвращался со службы домой. По рации мужчина услышал, что на технической территории около дороги замечен очаг возгорания.
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У нас была задача обеспечить локализацию огня и тушение его, чтоб не было взрывов. Но получилось так, что боеприпасы нагрелись, я так думаю, и потом уже пошла детонация и цепная реакция на другие объекты. <...> Затушить пожар полностью на арсенале, к сожалению, не получилось.
Эдуард Султанов
бывший главный инженер воинской части в Пугачево
А тем временем жители самого Пугачево, военного городка и близлежащих населенных пунктов, не желая терять ни минуты, покидали свои дома. Кто-то успел одеться и взять документы и ценности, кто-то выбежал в одной ночнушке. Ехавшие на вызов пожарные видели группы людей, шедшие вдоль трассы в сторону Ижевска. Чуть позже на место пригнали автобусы, на которых эвакуировали жителей. Несколько человек наотрез отказались покидать свои дома, опасаясь за имущество и скотину. Все эти люди были на заметке у пожарных и полиции. В случае ухудшения обстановки их бы эвакуировали принудительно.
Опасения пожарных вызывала и нефтебаза, расположенная в Малой Пурге. Если бы осколок снаряда попал в резервуар с горючим, это бы стало еще одним серьезным происшествием.
Местные жители, вспоминая те события, отмечают, что если собаки бежали из поселка вместе с людьми, то кошки спрятались в школе. Интуитивно они нашли самое безопасное место и вылезли только после того, как всё закончилось.
Опасения пожарных вызывала и нефтебаза, расположенная в Малой Пурге. Если бы осколок снаряда попал в резервуар с горючим, это бы стало еще одним серьезным происшествием.
Местные жители, вспоминая те события, отмечают, что если собаки бежали из поселка вместе с людьми, то кошки спрятались в школе. Интуитивно они нашли самое безопасное место и вылезли только после того, как всё закончилось.
Утро вечера мудренее
К рассвету обстановка стала понятнее. На место происшествия уже прибыли основные силы и средства МЧС России, задействован резерв. Лесники Министерства лесного хозяйства обследовали зеленые зоны вокруг войсковой части и тушили возникающие очаги.
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К утру достаточно большая группировка была сосредоточена, и мы понимали, что наземной техникой потушить пожар, направляя на явную гибель личного состав, нельзя. Была запрошена авиационная техника, чтобы организовать тушение пожара с помощью авиации. Были направлены 4 самолета Ил-76, вертолеты Ми-26, Ми-8, и в дальнейшем эти три дня мы тушили пожары именно авиационной техникой.
Андрей Блинов
заместитель начальника УОП и ПАСР ГУ МЧС России по Удмуртии
Авиацию использовали и позже — во время пожаров в Пугачево 2015, 2018 и 2020 годов.
Подспорьем для спасателей стали беспилотные авиационные системы МЧС Удмуртии. С их помощью пожарные проводили разведку с воздуха: определяли очаги пожаров и площадь. Это позволяло держать ситуацию под контролем.
Подспорьем для спасателей стали беспилотные авиационные системы МЧС Удмуртии. С их помощью пожарные проводили разведку с воздуха: определяли очаги пожаров и площадь. Это позволяло держать ситуацию под контролем.
Воды!
Тушение осложнялось отсутствием пожарного водоема. На территории воинской части он был, но добраться до резервуара не представлялось возможным. Воду забирали из речки, прокладывая пожарные рукава.
Могло быть хуже
Действительно, могло быть и хуже, если бы от войсковой части не отогнали вагоны, груженые боеприпасами. Сначала работницы станции Майя Кормишина и Зинаида Корепанова перекрыли движение по железной дороге.
Позже женщины с машинистом тепловоза Александром Неметовских и составителем вагонов Александром Пономарёвым приняли решение прицепить маневровый тепловоз к составу с боеприпасами. По словам Эдуарда Султанова, они вывели 17 вагонов из зоны поражения.
Позже женщины с машинистом тепловоза Александром Неметовских и составителем вагонов Александром Пономарёвым приняли решение прицепить маневровый тепловоз к составу с боеприпасами. По словам Эдуарда Султанова, они вывели 17 вагонов из зоны поражения.
Последствия
Огонь и взрывы повредили 3,5 тыс. жилых домов, 49 социальных объектов. На территории войсковой части сгорел 8-квартирный барак, в который попал осколок боеприпаса. Практически во всех домах повыбивало стекла, где-то пострадали крыши и перекрытия.
Бывший главный инженер части, а потом и глава поселения Эдуард Султанов отметил, что на восстановление Малопургинского района были выделены колоссальные средства. В течение недели в жилых домах восстановили окна, двери, крыши.
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В октябре в отопительный период мы зашли уже с отремонтированной котельной, надо отдать должное руководству республики, специальных строительных организаций, которые в этом принимали участие.
Эдуард Султанов
бывший главный инженер воинской части в Пугачево
При ремонте старые панельные дома обшили, стало гораздо теплее. «Люди пожаловались, что у них даже жарко стало в квартирах», — смеется Эдуард Султанов.
Единственная жертва
Во время событий в Пугачево погиб рядовой Тимур Миниахметов.
Источник: vk.com/club28201440
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Он участвовал в тушении пожара в первом расчете, их машина не завелась после взрыва, наводка пошла на электронику, они эвакуировались с места возгорания пешим ходом. Я думаю, что или может, контузило, может, отстал, ночь же была. Он бежал в правильном направлении, но нашли потом через 2 недели тело уже в 300 метрах от более безопасного места.
Эдуард Султанов
бывший главный инженер воинской части в Пугачево
Тимуру было 24 года.
Источник: vk.com/club28201440
На технической территории, на месте, где нашли тело солдата, установлен крест в память о нем. Похоронили юношу в Ижевске, и каждый год 2 июня семья и бывший руководитель рядового Миниахметова встречаются на кладбище.
Тимура Миниахметова наградили орденом Мужества. Посмертно.
После пожара в интернете ходило множество слухов о том, что жертв трагедии гораздо больше, но военные скрывают информацию. Марковский форум был полон «свидетелей» огромного числа погибших и пострадавших. Однако Эдуард Султанов опровергает: если бы это было правдой, родственники погибших осаждали бы как саму войсковую часть, так и органы власти, требуя справедливости.
Тимура Миниахметова наградили орденом Мужества. Посмертно.
После пожара в интернете ходило множество слухов о том, что жертв трагедии гораздо больше, но военные скрывают информацию. Марковский форум был полон «свидетелей» огромного числа погибших и пострадавших. Однако Эдуард Султанов опровергает: если бы это было правдой, родственники погибших осаждали бы как саму войсковую часть, так и органы власти, требуя справедливости.
Перегруз
Причиной взрывов в 2011 году назвали несоблюдение требований безопасности во время работы с боеприпасами. Бывший главный инженер части говорит, что арсенал к июню оказался перегружен.
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На арсенал были возложены очень колоссальные задачи, которые мы хотели, старались выполнить и выполняли, но как сказала комиссия генштаба, что немножко арсенал перезагрузили.
Эдуард Султанов
бывший главный инженер воинской части в Пугачево
По словам Султанова, всегда есть две параллельные прямые: одна — оборудование, вторая — человеческий фактор. И когда техника выходит из строя или человек теряет бдительность, нарушает технику безопасности, эти две параллельные прямые пересекаются и происходит ЧП.
Снова взрывы
Как уже говорилось выше, снаряды в Пугачево взрывались неоднократно. Основную головную боль принес прекрасный березовый лес, окружавший склады до взрывов. Зеленые насаждения выполняли, в том числе, маскировочную функцию.
Источник: vk.com/club28201440
В июне 2011 года вся древесно-кустарниковая растительность была снесена взрывной волной. Убирать её было опасно для жизни. Стволы деревьев так и остались лежать на земле. Высохшие, они стали идеальным топливом в последующие годы. Не косили и траву, которая росла, сохла и формировала горючую подушку, говорит заместитель начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, полковник внутренней службы Андрей Блинов.
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Это ландшафтный пожар, он достаточно быстро распространяется. Появляются новые очаги возгорания, в которые попадают деревья, которые лежали на земле. Повышается температура – происходят детонации боеприпасов, очередные взрывы, очередные осколки. Осколок падает на значительно расстоянии в ту же сухую траву, и происходят новые очаги возгорания.
Андрей Блинов
заместитель начальника УОП и ПАСР ГУ МЧС России по Удмуртии
Что будет в этом году?
Жаркий май заставил жителей Удмуртии поволноваться из-за возможного повторения истории. Но Андрей Блинов считает, что крупных пожаров в Пугачево уже не будет. Причина уверенности — работающий на технической территории бывшего арсенала подрядчик. Зачищая территорию от боеприпасов и их частей, компания также обязана перекопать участки на несколько метров.
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Те площади, которые уже разминированы либо очищены, проводится съем верхнего слоя – очистка от древесины всей и пожарной нагрузки. Чуть ли не до песка они это все счищают, и там остается голая земля. Я думаю, что этот фактор во многом очень сильно сыграл, что мы не пришли к тем же самым последствиям.
Андрей Блинов
заместитель начальника УОП и ПАСР ГУ МЧС России по Удмуртии
До июля подрядчик должен собрать все снаряды с поверхности, после чего приступит к глубинной очистке. Помогает и сама земля, которая выталкивает снаряды. Эти боеприпасы время от времени находят грибники и другие любители погулять по лесу.
Местные жители настроены пессимистично, по их оценке, разминировать территорию будут еще 6 – 10 лет. И только после этого её можно будет ввести в хозяйственный оборот, конечно, если Минобороны передаст участок бывшего арсенала.
Местные жители настроены пессимистично, по их оценке, разминировать территорию будут еще 6 – 10 лет. И только после этого её можно будет ввести в хозяйственный оборот, конечно, если Минобороны передаст участок бывшего арсенала.
Пугачево сегодня
1 декабря 2011 года воинскую часть 102-го арсенала расформировали. Эдуард Султанов вспоминает, что это известие больно ударило по жителям. В части работало около 700 человек, для Пугачево это было градообразующее предприятие. Но люди смогли сплотиться и наладить быт без военной формы.
Пугачевцам помогли с работой. В местный клуб приезжали специалисты службы занятости и представители предприятий. Сейчас сотрудников в Ижевск и обратно возит «Концерн «Калашников», ЗАО «Техкрим», ряд других организаций.
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Мы говорим: кто хочет работать, тот работу найдет. Вы видите, что Пугачево по логистике доступное место. Есть и железная дорога рядышком, и автотрасса, да и до города 30 км, на своей машине легко добраться.
Эдуард Султанов
бывший главный инженер воинской части в Пугачево
Сегодня бывший военный городок благоустроен, на площадке слышен детский смех, а на скамейках у подъездов сидят вездесущие старушки. Всё как везде. Работает школа, детский сад, дом культуры, амбулатория. Кстати, в этом году за парты впервые сядут 29 ребят.
Музей
Несколько лет назад инициативная группа бывших военнослужащих решила открыть в Пугачево музей 102-го арсенала. Он занимает большую комнату на втором этаже восстановленного после взрывов дома культуры. Здесь представлена летопись части - от момента эвакуации в 1941 году из Можайска до декабря 2011 года. На посетителей с портретов смотрят командиры и главные инженеры.
В 1968 году часть получила боевое знамя и орден Красной Звезды за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Во время взрывов в Пугачево служащие вывезли с арсенала секретные документы, оружие и боевое знамя. После расформирования части стяг отправили в Центральный музей вооруженных сил в Москву.
Оставшиеся в Пугачево бывшие военные хотели заказать для музея копию знамени. Но пять лет назад им озвучили стоимость в 100 тыс. рублей. Для энтузиастов это оказалась неподъемная сумма. Поэтому пока хранилище памяти украшено распечатанной на принтере уменьшенной копией.
Оставшиеся в Пугачево бывшие военные хотели заказать для музея копию знамени. Но пять лет назад им озвучили стоимость в 100 тыс. рублей. Для энтузиастов это оказалась неподъемная сумма. Поэтому пока хранилище памяти украшено распечатанной на принтере уменьшенной копией.
Здесь же находится уникальный экспонат. В марте 2019 года поисковики обнаружили в Новгородской области ящик со снарядами времен Великой Отечественной войны. В одной из гильз был спрятан клочок бумаги, на одной стороне которого были указаны фамилии работниц арсенала, на обороте — что они выполняют три нормы в день.
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Само собой, они понимали, что эту записку никто не увидит, что снаряд сработает и все сгорит. Через больше 70 лет снаряд нашли, и записку оттуда подняли, и эти поисковики в январе 2020 года к нам привезли, передали в музей.
Эдуард Султанов
бывший главный инженер воинской части в Пугачево
Эту записку на время передавали в музей Калашникова, но сейчас она вернулась домой, в Пугачево.
«Арсенал жив, жив в памяти наших людей, жителей, офицеров, ветеранов», — говорит Эдуард Султанов.