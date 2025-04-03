Льготами также смогут воспользоваться граждане предпенсионного возраста.
Сарапул. Удмуртия. С 1 апреля 2025 года пенсионеры и граждане предпенсионного возраста смогут воспользоваться льготами при проезде на муниципальных автобусных маршрутах в Сарапульском районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет могут приобретать билеты со скидкой 50% на маршрутах:
Сигаево – Тарасово – Сигаево
Сигаево – Пентеги – Сигаево
Сигаево – Шевырялово – Сигаево
Сигаево – Непряха – Сигаево
Для получения льготы необходимо предъявить пенсионное удостоверение, справку из Социального фонда РФ, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Также с 1 апреля жители Сарапульского района могут оформить проездной билет для поездок на муниципальном транспорте Сарапула. Стоимость составляет 1 600 рублей. Приобрести билет можно по адресу: Сарапул, улица Советская, 6
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