Сарапул. Удмуртия. С 1 апреля 2025 года пенсионеры и граждане предпенсионного возраста смогут воспользоваться льготами при проезде на муниципальных автобусных маршрутах в Сарапульском районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет могут приобретать билеты со скидкой 50% на маршрутах:

Сигаево – Тарасово – Сигаево

Сигаево – Пентеги – Сигаево

Сигаево – Шевырялово – Сигаево

Сигаево – Непряха – Сигаево



Для получения льготы необходимо предъявить пенсионное удостоверение, справку из Социального фонда РФ, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Также с 1 апреля жители Сарапульского района могут оформить проездной билет для поездок на муниципальном транспорте Сарапула. Стоимость составляет 1 600 рублей. Приобрести билет можно по адресу: Сарапул, улица Советская, 6