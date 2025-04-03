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Для пенсионеров Сарапульского района вводятся льготы на проезд по муниципальным автобусным маршрутам

15:15, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Для пенсионеров Сарапульского района вводятся льготы на проезд по муниципальным автобусным маршрутам
15:15, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
278
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
278
0

Льготами также смогут воспользоваться граждане предпенсионного возраста.

Сарапул. Удмуртия. С 1 апреля 2025 года пенсионеры и граждане предпенсионного возраста смогут воспользоваться льготами при проезде на муниципальных автобусных маршрутах в Сарапульском районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет могут приобретать билеты со скидкой 50% на маршрутах:

Сигаево – Тарасово – Сигаево
Сигаево – Пентеги – Сигаево
Сигаево – Шевырялово – Сигаево
Сигаево – Непряха – Сигаево

Для получения льготы необходимо предъявить пенсионное удостоверение, справку из Социального фонда РФ, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Также с 1 апреля жители Сарапульского района могут оформить проездной билет для поездок на муниципальном транспорте Сарапула. Стоимость составляет 1 600 рублей. Приобрести билет можно по адресу: Сарапул, улица Советская, 6

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15:15, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
278
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#транспорт