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В Ижевске вводят ограничения на парковку на четырёх улицах

11:01, 12 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске вводят ограничения на парковку на четырёх улицах
11:01, 12 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
247
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
247
0

Знаки появятся в течение 20 дней.

Ижевск. Удмуртия. На нескольких улицах Ижевска в ближайшее время появятся новые дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку машин. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте администрации города.

Согласно документу, знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят:

- около детского сада № 63 на улице 9 Января, 181а;
- на перекрёстке улиц 3-я Подлесная и Нижняя;
- у жилого комплекса «Речной парк» на улице Клубная;
- между домами № 184 и 186 на улице Свободы.

Установка знаков направлена на повышение безопасности и предотвращение затруднений движения машин. Ответственность за выполнение работ возложена на службу дорожного хозяйства Ижевска, которой поручено завершить установку в течение 20 дней.

11:01, 12 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
247
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#транспорт