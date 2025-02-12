Ижевск. Удмуртия. На нескольких улицах Ижевска в ближайшее время появятся новые дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку машин. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте администрации города.

Согласно документу, знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят:

- около детского сада № 63 на улице 9 Января, 181а;

- на перекрёстке улиц 3-я Подлесная и Нижняя;

- у жилого комплекса «Речной парк» на улице Клубная;

- между домами № 184 и 186 на улице Свободы.



Установка знаков направлена на повышение безопасности и предотвращение затруднений движения машин. Ответственность за выполнение работ возложена на службу дорожного хозяйства Ижевска, которой поручено завершить установку в течение 20 дней.