Знаки появятся в течение 20 дней.
Ижевск. Удмуртия. На нескольких улицах Ижевска в ближайшее время появятся новые дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку машин. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте администрации города.
Согласно документу, знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят:
- около детского сада № 63 на улице 9 Января, 181а;
- на перекрёстке улиц 3-я Подлесная и Нижняя;
- у жилого комплекса «Речной парк» на улице Клубная;
- между домами № 184 и 186 на улице Свободы.
Установка знаков направлена на повышение безопасности и предотвращение затруднений движения машин. Ответственность за выполнение работ возложена на службу дорожного хозяйства Ижевска, которой поручено завершить установку в течение 20 дней.