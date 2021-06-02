В Удмуртии сняли запрет на посещение лесов

Из-за жары существовала опасность пожаров.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь можно посещать леса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Напомним, из-за жары 13 мая в ряде районов региона вводили ограничения. Чтобы избежать возгораний, жителям нельзя было гулять в лесу, ходить туда за грибами. В ходе рейдов инспекторы выявили 31 нарушение.

Несмотря на это, в Удмуртии продолжает действовать особый противопожарный режим: населению нельзя разводить костры, сжигать мусор.

С начала года на территории республики произошло 46 лесных пожаров на площади почти в 43 га, 30 ландшафтных пожаров на территории в 150 га. Напомним, у деревни Сидоровы Горы в Воткинском районе пожар тушили 3 дня.

Частыми причинами возгораний становились окурки, остатки костра, брошенные бутылки.