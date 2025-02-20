Ижевск. Удмуртия. Установка новых секций светофоров на перекрестке Магистральная-Пойма в Ижевске привело к пробкам. Горожане жалуются на установку здесь дополнительных светофорных секций для поворота на Пойму. Пост опубликован в группе «Благоустройство Ижевска».

«Кому пришло в ясную голову поставить дополнительные секции светофора для поворота на улицу Пойма в двух направлениях на перекрестке с Магистральной? В часы пик общественный транспорт вместе с остальными участниками движения ждет проезда предыдущего перекрестка. В чем была необходимость установки дополнительных секций? Успевает проезжать на разрешающий сигнал 3-4 легковых автомобиля», — написал ижевчанин.

В администрации ответили, что дополнительные светофоры сделали для предотвращения аварий на это перекрёстке.

«Данный перекрёсток является очагом дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время проводится мониторинг транспортной ситуации и при необходимости будут вноситься изменения», — подчеркнули в муниципалитете.



Напомним, на новый светофор на въезде в Воткинск со стороны Ижевска также доставил автовладельцев немало проблем для проезда. После многочисленных жалоб горожан регулировщик перевели в жёлтый мигающий режим.