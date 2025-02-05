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С 1 февраля вновь заработал автобусный маршрут «Ижевск – Киясово»

17:06, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С 1 февраля вновь заработал автобусный маршрут «Ижевск – Киясово»
17:06, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Киясово\n#Удмуртия\n#транспорт
Источник фото: Администрация Киясовского района
124
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Рейсы выполняются ежедневно.

Киясово. Удмуртия. В Удмуртии вновь запущен автобусный маршрут, соединяющий Ижевск и Киясово. Об этом сообщает пресс-служба администрации Киясовского района. 

Новый перевозчик — ИП Кутыркин — приступил к обязанностям с 1 февраля. Автобусы маршрута №507 курсируют ежедневно:

·       из Ижевска (Автовокзал) в Киясово: 6:40 и 15:40;

·       из Киясова в Ижевск: 8:30 и 17:30.

Стоимость билета составляет 210 рублей. 

Напомним, контракт с предыдущим перевозчиком был расторгнут в мае 2024 года.

17:06, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
124
0
#Ижевск\n#Киясово\n#Удмуртия\n#транспорт