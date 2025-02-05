Киясово. Удмуртия. В Удмуртии вновь запущен автобусный маршрут, соединяющий Ижевск и Киясово. Об этом сообщает пресс-служба администрации Киясовского района.

Новый перевозчик — ИП Кутыркин — приступил к обязанностям с 1 февраля. Автобусы маршрута №507 курсируют ежедневно:

· из Ижевска (Автовокзал) в Киясово: 6:40 и 15:40;

· из Киясова в Ижевск: 8:30 и 17:30.

Стоимость билета составляет 210 рублей.

Напомним, контракт с предыдущим перевозчиком был расторгнут в мае 2024 года.