В Шарканском районе пьянствующую мать хотят лишить родительских прав

Женщина злоупотребляла спиртным и периодически оставляла детей одних дома.

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе осуждена мать, жестоко обращавшаяся с малолетней дочерью. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Удмуртской Республики.

С апреля 2020 по февраль 2021 года женщина злоупотребляла спиртным и постоянно оставляла двух дочерей 2008 и 2017 годов рождения без присмотра на несколько дней.

В августе 2020 года, находясь в пьяном состоянии, женщина узнала, что муж передал деньги старшей дочери на нужды семьи. Она потребовала их отдать, но получив отказ, избила дочь и забрала часть денег. После этого мать в течение недели не появлялась дома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Подсудимой назначено наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав, девочки проживают с отцом.