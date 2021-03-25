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В Шарканском районе пьянствующую мать хотят лишить родительских прав

14:50, 25 марта, 2021
Екатерина Сентемова
В Шарканском районе пьянствующую мать хотят лишить родительских прав
14:50, 25 марта, 2021
Екатерина Сентемова
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#дети\n#алкоголь\n#пьянство\n#уголовное дело
Фото: pixabay.com
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Женщина злоупотребляла спиртным и периодически оставляла детей одних дома.

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе осуждена мать, жестоко обращавшаяся с малолетней дочерью. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Удмуртской Республики.

С апреля 2020 по февраль 2021 года женщина злоупотребляла спиртным и постоянно оставляла двух дочерей 2008 и 2017 годов рождения без присмотра на несколько дней.

В августе 2020 года, находясь в пьяном состоянии, женщина узнала, что муж передал деньги старшей дочери на нужды семьи. Она потребовала их отдать, но получив отказ, избила дочь и забрала часть денег. После этого мать в течение недели не появлялась дома.

 По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Подсудимой назначено наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав, девочки проживают с отцом.

14:50, 25 марта, 2021
Екатерина Сентемова
154
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#дети\n#алкоголь\n#пьянство\n#уголовное дело