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Итоги дня: ходатайство Александра Соловьева и задержание бывшего председателя ГКК Удмуртии

18:00, 11 марта, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: ходатайство Александра Соловьева и задержание бывшего председателя ГКК Удмуртии
18:00, 11 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Соловьев\n#Госсовет\n#коронавирус\n#Ижводоканал\n#тарифы
Фото: arzik2
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Корреспонденты рассказывают о наиболее важных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. За сутки положительные тесты на ковид получили 73 жителя Удмуртии. Один зараженный пациент скончался - мужчине было 60 лет.
Есть вопросы:
11 марта стало известно, что Ольга Филиппова решила по собственному желанию покинуть пост председателя ГКК Удмуртии. Позднее «Сусанину» сообщили, что ее задержали сотрудники ФСБ.
Безопасность:
Жителей Удмуртии призвали быть в масках на масленичных гуляниях, а также напомнили, что масочный режим в Удмуртии продолжает действовать. 
Решит суд:
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев подал ходатайство об освобождении от отбывания наказания из-за болезни. Завьяловский районный суд рассмотрит его 18 марта.
Куда направят:
Средства после повышения тарифов на холодную воду в Ижевске намерены направить на замену изношенных сетей и строительство новых сооружений. Так, на станции «Пруд-Ижевск» построят цех гипохлорита натрия. 
Царство небесное:
На 61-м году жизни в Ижевске скончалась бывший председатель Общественной палаты города. Прощание с ней состоится 13 марта. 
18:00, 11 марта, 2021
Анна Торхова
1359
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Соловьев\n#Госсовет\n#коронавирус\n#Ижводоканал\n#тарифы