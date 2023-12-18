Тарифы ЖКХ вырастут в Удмуртии с 1 июля 2024 года

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги с 2024 по 2028 года. Указ от 15 декабря опубликовали 18 декабря на официальном сайте руководства республики.

Таким образом, тарифы вырастут с 1 июля 2024 года. Предел роста для Ижевска составил 17,5%, в Глазове — 14,9%, в Воткинске, Можге и Сарапуле — 13,3%.

Больше всего повысился тариф на отопление в Ижевске — до 21,2%. Тариф на электроэнергию могут поднять на 8,9%; на горячее и холодное водоснабжение, а также на газ и обращение с ТКО — на 13,3%.

Для жителей районов Удмуртии предельный индекс повышения тарифов составит 13,3%, кроме Алнашского района, где он составит 13,9%.

Отмечается, что предельные размеры тарифов для населения рассчитаны, исходя из распоряжения правительства России.

Напомним, последний раз тарифы в Удмуртии поднимали 1 декабря 2022 года. В августе 2023 года Александр Бречалов в письме в ФАС перечислил объективные факты, которые требуют повысить в середине 2024 года тарифы более чем на 10%.