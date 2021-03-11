В Ижевске скончалась экс-председатель Общественной палаты города Лиана Димитрошкина

Ей было 60 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 марта стало известно о кончине бывшего председателя Общественной палаты города Лианы Димитрошкиной. Об этом сообщается в группе «Институт семейного счастья» в соцсети «ВКонтакте».

Ей было 60 лет. Известно, что Лиана Ивановна страдала тяжелым заболеванием.

Прощание с ней состоится 13 марта в 11:00 в Казанском храме Ижевска.

Наша справка: Лиана Ивановна Димитрошкина родилась в 1960 году в Усть-Каменогорске.

В разные годы она была вице-президентом корпорации «Центр», избиралась депутатом Гордумы Ижевска, возглавляла Общественную палату города. После бизнес-леди получила еще одно высшее образование и работала психологом, была автором вебинаров и тренингов, а также директором Института изучения аутизма.