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В Ижевске скончалась экс-председатель Общественной палаты города Лиана Димитрошкина

16:30, 11 марта, 2021
Анна Торхова
В Ижевске скончалась экс-председатель Общественной палаты города Лиана Димитрошкина
16:30, 11 марта, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#жизнь\n#Общественная палата\n#журналистика\n#психология
Фото: Фейсбук: Лиана Димитрошкина
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Ей было 60 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 марта стало известно о кончине бывшего председателя Общественной палаты города Лианы Димитрошкиной. Об этом сообщается в группе «Институт семейного счастья» в соцсети «ВКонтакте».
Ей было 60 лет. Известно, что Лиана Ивановна страдала тяжелым заболеванием. 
Прощание с ней состоится 13 марта в 11:00 в Казанском храме Ижевска.
Наша справка: Лиана Ивановна Димитрошкина родилась в 1960 году в Усть-Каменогорске. 
В разные годы она была вице-президентом корпорации «Центр», избиралась депутатом Гордумы Ижевска, возглавляла Общественную палату города. После бизнес-леди получила еще одно высшее образование и работала психологом, была автором вебинаров и тренингов, а также директором Института изучения аутизма. 
16:30, 11 марта, 2021
Анна Торхова
2758
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жизнь\n#Общественная палата\n#журналистика\n#психология