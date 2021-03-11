В «Ижводоканале» рассказали, на что потратят средства от повышения тарифов на водоснабжение в Ижевске

Стоимость услуг вырастет на 20%.

Ижевск. Удмуртия. Средства, полученные с повышенных тарифов на воду в Ижевске, пойдут на замену изношенных сетей и строительство новых сооружений. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор «Ижводоканала» Владислав Катаев.

Так, на станции водоподготовки «Кама-Ижевск» возведут станцию для повторного использования промывных вод. Новые технологии позволят прекратить сброс промывной воды в водоёмы, также это даст возможность использовать её повторно.

На станции «Пруд-Ижевск», в свою очередь, построят цех гипохлорита натрия. Его будут использовать для очистки воды вместо хлора, который применяют сейчас. Гипохлорит натрия безопаснее и его выработка будет производиться на месте из поваренной соли. Стоимость этого проекта оценивается более чем в 500 млн рублей. Реализация займёт 3-4 года.

Катаев подчеркнул, что, несмотря на повышение тарифов, они всё равно остаются одними из самых низких в сравнении с ближайшими крупными городами — Кировом, Пермью и Самарой.

Ранее Минстрой Удмуртии сообщал, что в 2021 году тарифы на воду и водоотведение вырастут на 20%. Основной причиной, по которой может произойти повышение, указывался 60% износ сетей водоснабжения. По мнению министра строительства и ЖКХ Дмитрия Сурнина, через пару лет Ижевск мог достичь «точки невозврата по уровню износа коммунальной инфраструктуры».