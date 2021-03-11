Зараженный коронавирусом мужчина скончался в Удмуртии

Ему было 60 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 73 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Операштаб Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".

Ковид подтвердился у 31 жителя Ижевска, 19 жителей Глазова, 7 жителей Игринского района, 4 жителей Глазовского района, 3 жителей Кезского района, по два человека получили положительные тесты в Воткинске, Малопургинском и Сарапульском районах, по одному случаю в Камбарском, Сюмсинском и Шарканском районах.

Еще 74 пациента выздоровели, их выписали. За сутки скончался один мужчина, ему было 60 лет.

Всего на 11 марта в Удмуртии коронавирус победили уже 25 808 человек, 366 зараженных скончались.