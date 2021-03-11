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Ольга Филиппова по собственному желанию покинула пост председателя ГКК Удмуртии

12:47, 11 марта, 2021
Анна Торхова
Ольга Филиппова по собственному желанию покинула пост председателя ГКК Удмуртии
12:47, 11 марта, 2021
Анна Торхова
1093
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#парламент
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
1093
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Она проработала в должности 2 месяца.

Ижевск. Удмуртия. Ольга Филиппова покинула должность председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Она решила покинуть пост по собственному желанию во вторник, 9 марта. 
Напомним, председателем ГКК ее назначили в декабре 2020 года, в январе она приступила к новым обязанностям. Ранее Госсовет Удмуртии досрочно прекратил полномочия Бориса Сарнаева, который руководил комитетом. Причиной стала поправка в закон, где говорилось о снижении предельного возраста для председателя до 60 лет. Борису Сарнаеву 62 года. Не согласившись, он подал иск. Верховный суд Удмуртии отказал ему в удовлетворении требований.  
12:47, 11 марта, 2021
Анна Торхова
1093
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#парламент