Ольга Филиппова по собственному желанию покинула пост председателя ГКК Удмуртии

Она проработала в должности 2 месяца.

Ижевск. Удмуртия. Ольга Филиппова покинула должность председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Она решила покинуть пост по собственному желанию во вторник, 9 марта.