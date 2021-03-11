Экс-председателя ГКК и руководителя Управления Минюста по Удмуртии Ольгу Филиппову задержали

Задержание связано с ее деятельностью на посту руководителя регионального Минюста.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники Управления ФСБ задержали экс-руководителя регионального Минюста и Государственного контрольного комитета Удмуртии Ольгу Филиппову. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, претензии у силовиков возникли к работе Филипповой в республиканском Управлении министерства юстиции.

Напомним, что Ольга Филиппова руководила ведомством с 2017 до начала 2021 года. В январе этого года она стала председателем Государственного контрольного комитета Удмуртии. 11 марта стало известно, что она покинула должность по собственному желанию.