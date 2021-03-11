Жителей Удмуртии призвали носить медицинские маски на масленичных гуляниях

Особый режим продолжает действовать на территории республики.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии напомнили о соблюдении масочного режима на предстоящих масленичных гуляниях. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника управления по культуре и туризму администрации Ижевска Надежда Мельникова.

«Желательно приходить в масках и стараться соблюдать социальную дистанцию. Со своей стороны мы обеспечим людей антисептиками и постоянно будем информировать о соблюдении мер безопасности в условиях пандемии», — отметила Мельникова.

По её словам, точно такой же мерой профилактики коронавируса является потоковое разделение народных гуляний на Масленицу в Ижевске. Празднование продлится 13 и 14 марта.

В первый день мероприятия пройдут с 12:00 до 16:00 на Центральной площади, с 11:00 до 13:00 в парке Кирова и сквере Драгунова. Во второй день — с 12:00 до 16:00 в парке Космонавтов, с 12:00 до 13:00 в сквере у ДНД «Спартак» (улица Азина, 84) и на площадке у ДК «Восточный» (улица Парковая, 9а).