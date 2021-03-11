Осужденный экс-глава Удмуртии Соловьев подал ходатайство об освобождении от отбывания наказания из-за болезни

Его рассмотрят 18 марта.

Ижевск. Удмуртия. Осужденный бывший глава Удмуртии Александр Соловьев подал ходатайство в Завьяловский районный суд об освобождении от отбывания наказания из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Согласно части 2 статьи 81 УК России, лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания.

Суд рассмотрит ходатайство 18 марта 2021 года в закрытом судебном заседании.

Напомним, экс-главу Удмуртии осудили на 10 лет и назначили ему штраф 275 млн рублей за взятки при строительстве мостов через реки Кама и Буй. Он и его адвокат подали апелляционные жалобы на решение Завьяловского районного суда, однако Верховный суд оставил приговор без изменений . Позднее в соцсетях стали появляться сообщения об ухудшении самочувствия бывшего главы региона, о том, что у него отказывают ноги и случился инфаркт. В Минздраве Удмуртии сообщали, что Соловьев проходит лечение в клинике. Ранее юрист пояснил «Сусанину», что в случае тяжелой болезни политик имеет право подать ходатайство в суд об освобождении от отбывания наказания.

В настоящее время Александр Соловьев находится в медучреждении ФСИН России.