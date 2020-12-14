Итоги дня: шестой пельменный фестиваль в Удмуртии, заболеваемость ОРВИ и массовая вакцинация от коронавируса

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 14 декабря, коронавирус в Удмуртии выявили у 206 жителей. 143 человека выздоровели. За сутки скончалась 93-летняя женщина.
Праздник:
Традиционный фестиваль удмуртской кухни «Всемирный день пельменя» в 2021 году пройдет с 8 по 13 февраля. В следующем году праздник проведут в 6-й раз. Подготовка к мероприятию уже началась.
Сезон простуд:
Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии на прошлой неделе превысила эпидпорог на 12,5%. Отметим, что неделей ранее показатель был ниже эпидпорога на 10,6%.
Прививки:
Массовая вакцинация медработников от коронавируса стартовала в Удмуртии в понедельник. Прививки уже поставили 25 сотрудникам Республиканской клинической инфекционной больницы.
«Ёлки в дерево»:
Жители Ижевска после Нового года смогут сдать живую ель на переработку. В республике запустят акцию «Ёлки в дерево». Принимать ели будут в парке Космонавтов.