Прививки поставили 25 сотрудникам Республиканской клинической инфекционной больницы.

Ижевск. Удмуртия. Массовая вакцинация медработников от коронавируса стартовала в Удмуртии в понедельник, 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В первый день прививки поставили 25 сотрудникам Республиканской клинической инфекционной больницы. До конца декабря вакцинировать планируется больше 1000 человек.

На сегодняшний день в Удмуртию поступило уже 1300 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Прививать медработников будут в 60 пунктах, которые оборудованы и готовы к работе.

«Постепенно иммунизация будет расширяться, от Ижевска расходиться по территории с постепенным охватом всех сотрудников медицинских организаций всех муниципальных образований», – рассказала главный внештатный специалист регионального Минздрава по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Всего в республике планируется привить порядка 450 тыс. человек. Противопоказаниями для прививки являются возраст младше 18 и старше 60 лет, беременность и период лактации, индивидуальная непереносимость компонентов вакцины.

Переболевшие Covid-19 смогут поставить прививку только через 3 месяца после заражения.