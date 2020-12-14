Жители Ижевска после Нового года смогут сдать живую ель на переработку

Щепу используют для благоустройства.

Ижевск. Удмуртия. В январе в Ижевске запустят акцию «Ёлки в дерево». Об этом сообщает председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов в соцсети «ВКонтакте».

Горожане смогут сдать живые ели на переработку, чтобы они не оказывались на полигонах ТКО.

«Органика при разложении вырабатывает взрывоопасный метан. Поэтому в Ижевске после новогодних праздников стартует экологическая акция «Ёлки в дело», - написал Ярослав Семенов.

Принести отслужившую зеленую красавицу можно в парк Космонавтов. Желающих будут ждать с 11 по 25 января. Все ели и сосны измельчат до полезного сырья – щепы, после чего материал используют для благоустройства парка.

Наряду с этим, председатель кабмина посоветовал жителям все же выбирать деревья в горшках, чтобы весной их можно было высадить.

Напомним, ёлочные базары в Ижевске заработают уже во вторник, 15 декабря, в других городах республики – с 21 декабря.

В Сарапуле живое дерево на Новый год можно будет купить вблизи управления благоустройства на улице Азина, 105, а также в филиале «Удмуртлес» на улице Горького, 108.

В Глазове ярмарки откроются на площади Свободы, на Калининском бульваре и в филиале «Удмуртлеса» на улице Драгунова, 70.

В Воткинске покупателей ждут по адресам: Луначарского, 22ж, Зверева, 8, Пролетарская, 19, Волгоградская, 22, Привокзальная, 1, Садовникова, 1б, а также в районе Юновки, детсада №39, на улице Ленинградской, на улице 1 Мая, 83.

В Можге – филиал «Удмуртлес» на проезде Сюгаильском, 30, на универсальной ярмарке на улице Можгинской, 49а.

В Камбарке ёлку можно купить на улице Советской, 11.