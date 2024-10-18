Три вида пластиковых материалов для напитков попадут под запрет с сентября 2025 года

Москва. В России введут ограничения на использование трех разновидностей ПЭТ-упаковки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на распоряжение правительства, опубликованное на портале правовой информации.

Речь идет о пластиковых бутылках для напитков всех цветов, кроме прозрачного, голубого, зеленого, коричневого и белого, а также многослойных ПЭТ-бутылках. Документ вступит в силу 25 сентября 2025 года.

Под запрет попадут также этикетки из поливинилхлорида. В то же время термоусадочные этикетки разрешено наклеивать на бутылки и далее.

В тексте распоряжения говорится, что утилизация данных видов пластиков невозможна. Вывод их из оборота снизит нагрузку на мусорные полигоны и вредное воздействие на окружающую среду в целом.