Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидпорог

За неделю заразились еще 11 967 человек.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии на прошлой неделе превысила эпидпорог на 12,5%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

С 7 по 13 декабря ОРВИ заболели 11 967 жителей, из которых 5886 – ижевчане. Из-за эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости респираторными инфекциями были закрыты 2 школы в Юкаменском районе и 1 школа в Глазовском районе. Также полностью пришлось закрыть детсад в Игринском районе и садик в Красногорском районе.

В проверенных мазках от 1036 больных вирусы гриппа не обнаружены.

Напомним, плановая вакцинация от гриппа уже завершилась. Прививки поставили почти 826 тыс. жителей Удмуртии, что составляет 55% от совокупного населения региона