  • $ 73.12 ↓
  • € 88.77 ↓

Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидпорог

15:00, 14 декабря, 2020
Анна Торхова
Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидпорог
15:00, 14 декабря, 2020
Анна Торхова
338
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#ОРВИ
Фото: pixabay.com
338
0

За неделю заразились еще 11 967 человек.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии на прошлой неделе превысила эпидпорог на 12,5%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
Отметим, что неделей ранее показатель был ниже эпидпорога на 10,6%.
С 7 по 13 декабря ОРВИ заболели 11 967 жителей, из которых 5886 – ижевчане. Из-за эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости респираторными инфекциями были закрыты 2 школы в Юкаменском районе и 1 школа в Глазовском районе. Также полностью пришлось закрыть детсад в Игринском районе и садик в Красногорском районе.
В проверенных мазках от 1036 больных вирусы гриппа не обнаружены.
Напомним, плановая вакцинация от гриппа уже завершилась. Прививки поставили почти 826 тыс. жителей Удмуртии, что составляет 55% от совокупного населения региона
Ранее также сообщалось, что в Удмуртии стали больше болеть внебольничной пневмонией. 
15:00, 14 декабря, 2020
Анна Торхова
338
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#ОРВИ