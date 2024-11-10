Государственную «Зелёную премию» впервые вручили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов впервые вручил «Зелёную премию». Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, в регионе с этого года ввели государственную награду за достижения в области экологии.

Напомним, ранее награда такого уровня присуждалась только за достижения в области науки и технологий, в сфере искусства, литературы и образования, а также в направлениях физической культуры и спорта. С идеей ввести новый «зелёный» раздел в государственные премии вышли экоактивисты к главе Удмуртии во время одной из прямых линий. Александр Бречалов поддержал предложение и поручил региональному Минприроды разработать порядок и условия «Зелёной премии». В итоге её получили три лауреата.

Ольга Дружакина, заведующая кафедрой инженерной защиты окружающей среды УдГУ, получила награду за развитие волонтёрства в области ответственного обращения с отходами. С 2019 года Ольга Павловна и ее студенты провели более 90 экоуроков, 7 экофестивалей, десятки мастер-классов «Экопокупки», участниками которых стали более 9 000 человек. По результатам работы издали более 60 статей и пособий об экологическом волонтерстве и РСО.

Коллектив представителей Регоператора «Спецавтохозяйство» наградили за реализацию проекта по созданию пунктов выкупа «Экодом». Это уникальная сеть выкупа вторресурсов у населения. Пункты принимают 20 видов отходов. За 3,5 года жители и юрлица Удмуртии сдали в Экодома более 5 000 тонн вторсырья. В общей сумме им выплатили более 22 млн рублей.

Коллектив ГУ ветеринарии Удмуртии отметили за разработку и внедрение системного подхода к защите населения и окружающей среды от воздействия факторов, связанных с наличием сибиреязвенных захоронений в регионе. Кроме того, авторы проекта создали систему мониторинга биологических рисков.

Всего на «Зелёную премию» в 2024 году заявили 11 проектов от жителей и организаций. Помимо государственной награды победители получат денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей.