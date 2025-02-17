Ижевск. Удмуртия. Росприроднадзор проводит пятый сезон Международной премии «Экология — дело каждого» (6+). Как сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии, премия вручается за лучшие проекты, которые помогают сохранить окружающую среду и развивать экологическую культуру.

Как сообщил вице-премьер республики Роман Габдрахманов, каждый год в этой инициативе участвуют более 500 человек из Удмуртии.

«Премия предоставляет уникальную возможность для детей и молодёжи вносить вклад в сохранение окружающей среды. Например, в прошлом году ребята из Удмуртии были отмечены специальными призами за создание экомультфильмов и игры о важности насекомых в экосистемах или разработку проекта по изучению состава воздуха в городах», — сообщил Роман Габдрахманов.

В этом году в премии представлено 12 номинаций: из них 10 индивидуальных («Экофокус», «Экорисунок», «Экоблогер», «Экопроект», «Экомир», «Экомультфильм», «Поколение будущего», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экология души») и 2 командные («Экосемья» и «Экосоюз»). Участвовать можно друзьями, семьёй или классом. Количество работ во всех номинациях не ограничено.

За четыре года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и ещё 78 стран мира, а количество работ превысило 210 тысяч.

Подать заявку можно на сайте премии до 1 апреля 2025 года.