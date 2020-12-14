«Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии с 8 по 13 февраля

Фестиваль в 2021 году проводят в 6-й раз.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный гастрономический фестиваль удмуртской кухни «Всемирный день пельменя» в 2021 году пройдет с 8 по 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Миннац Удмуртской Республики.

В следующем году фестиваль пройдет уже в 6-й раз. Подготовка к мероприятию уже началась.

Напомним, в прошлом году фестиваль носил название «Ческыт выжыкыл» (с удмуртского «Вкусная сказка»). С 31 января по 8 февраля в рамках события прошло более 160 мероприятий по всей Удмуртии. Участниками мероприятий стали рекордные 30 тыс. человек.