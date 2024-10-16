Экологическая акция «Королевский своп» пройдёт в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Титулованные королевы Удмуртии обменяются нарядами для экономии ресурсов планеты. В пятницу, 18 октября, в Ижевске пройдёт экологическое благотворительное мероприятие «Королевский своп» (18+), сообщила организатор Анастасия Носкова.

Сама она является основателем и руководителем сети пунктов обмена своп-маркет «Давай меняться!», обладательницей титула «Миссис благотворительность 2024». Вместе с ней мероприятие откроют «Миссис Вселенная 2022» Елена Максимова, Анна Кузнецова (Москва) — «Mrs 1-я вице Красавица России», «Королева Бизнеса Топ Мира России», «Топ 100 самых красивых и успешных женщин России», королева года в номинации «Леди Стиль», а также «Миссис Удмуртия 2023», «Миссис Россия Мира 2023», SUPER MODEL OF RUSSIA Катерина Кудрявцева и лауреат премии «Женщины достояние России», профессиональная модель, «Королева года 2023», опытный психолог и гельштат-терапевт, победитель Нижегородской премии «Человек года 2024» Елена Бабушкина из Нижнего Новгорода.

С 18:10 до 20:00 пройдёт свободный обмен среди участниц свопа. Во время него состоится выступление Анастасии Носковой, которая расскажет, что такое своп, как появилась эта идея и чем он полезен обществу и планете.

Ведущий проведёт несколько интерактивов, в которых предоставит участницами возможность рассказать о себе, своих достижениях и о том, почему им важно поддерживать экологическую повестку.

В отдельной зоне будет представлена общественная экологическая организация «Давай меняться!», которая будет принимать уже изношенную одежду на переработку. Сотрудники организации расскажут о том, как и куда можно сдавать непригодную к носке одежду, как и во что она перерабатывается. Так же здесь можно будет сдать ненужные, но хорошие вещи на благотворительность.

Приглашенные стилисты проведут мастер-класс по экологичному гардеробу — как одеваться стильно каждый день и не вредить природе. Здесь можно будет познакомиться с апсайкл дизайнерами, которые расскажут и покажут какие невероятно модные вещи можно изготавливать из устаревших, ненужных вещей.

В завершении свопа проведут ДАРМАРКУ — все вещи, которые не нашли новых хозяев по обмену можно будет просто забрать, а всё, что не будет разобрано, поступит в благотворительность силами сотрудников НКО «Давай меняться!».

Мероприятие пройдёт 18 октября по адресу: Ижевск, улица Карла Маркса,1, корпус 2, студия 5Loft. Подробности о мероприятии можно узнать в группе на сайте «ВКонтакте».

Отметим, что, по сообщению Минприроды Удмуртии, красавицы «Мисс и Миссис ПФО» и «Миссис Удмуртия» также провели благотворительную экоакцию «Белый цветок» в Удмуртском ботаническом саду.

Осенние высадки стали для участниц конкурса доброй традицией. В этот раз они подарили саду более 30 кустов сортовой гортензии. Вишнёвый сад и аллея сирени, которые они заложили в прошлые годы, уже вовсю растут.