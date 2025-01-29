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На реке Иж в Ижевске обнаружили маслянистые пятна 

14:58, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На реке Иж в Ижевске обнаружили маслянистые пятна 
14:58, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#загрязнение\n#экология
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Будут взяты пробы.

Ижевск. Удмуртия. На реке Иж в Ленинском районе Ижевска проверяют экологическую обстановку. На воде обнаружены масляные пятна. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

На месте сейчас работают сотрудники министерства и спасатели. Установлены боновые заграждения, чтобы локализовать загрязнение. На поверхность распылили абсорбент. Это позволит затем собрать нефтепродукты. 

Информация также передана в Росприроднадзор, чтобы его специалисты взяли пробы попавших в воду веществ. 

Природоохранная прокуратура проводит проверку, рассказали в надзорном органе. 

14:58, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#загрязнение\n#экология