На реке Иж в Ижевске обнаружили маслянистые пятна 

Ижевск. Удмуртия. На реке Иж в Ленинском районе Ижевска проверяют экологическую обстановку. На воде обнаружены масляные пятна. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

На месте сейчас работают сотрудники министерства и спасатели. Установлены боновые заграждения, чтобы локализовать загрязнение. На поверхность распылили абсорбент. Это позволит затем собрать нефтепродукты.

Информация также передана в Росприроднадзор, чтобы его специалисты взяли пробы попавших в воду веществ.

Природоохранная прокуратура проводит проверку, рассказали в надзорном органе.