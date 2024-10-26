Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воздуха в Уральском Сарапульского района

Уральский. Удмуртия. Власти Сарапульского района Удмуртии держат на контроле экологическую ситуацию в поселке Уральский. Масштабы загрязнения оценивают специалисты, назначено заседание суда, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава района Айдар Шарафутдинов.

24 октября в Уральском побывали представители Россельхознадзора. Они сняли участок складирования отходов с квадрокоптера. Кадры показали, что рекультивация не проведена. В ведомстве пообещали вынести предостережение ответственной за это организации.

Кроме того, 21 октября сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воздуха, результаты будут известны в течение двух недель.

Айдар Шарафутдинов добавил, что 12 ноября в Сарапульском районном суде будет рассмотрен иск к ООО «Экогарант». Не раз оштрафованному за загрязнение окружающей среды предприятию могут запретить деятельность по обращению с отходами.

Напомним, в июне 2024 года на участке земли сельхозназначения возле поселка Уральский был выявлен факт разлива нефтепродуктов. Там же специалисты Россельхознадзора обнаружили свалку отходов. Был зафиксирован сильный запах нефти, на который жаловались местные жители. На предприятие «Экогарант», использующее участок не по назначению, был наложен штраф, причем сделано это было не впервые.

В октябре власти Сарапульского района организовали обсуждение сложившейся ситуации с привлечением ответственных ведомств. Была принята дорожная карта действий по ликвидации экологической проблемы.