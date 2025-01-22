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За 35 лет в Удмуртии вдвое сократились выбросы парниковых газов

10:40, 22 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
За 35 лет в Удмуртии вдвое сократились выбросы парниковых газов
10:40, 22 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
108
0
#Удмуртия\n#выбросы в атмосферу\n#экология
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
108
0

Связывают это с разрастанием лесов и модернизацией промышленности.

Ижевск. Удмуртия. Выбросы парниковых газов в Удмуртии сократились более чем на половину по сравнению с 1990 годом. Об этом говорят данные, полученные региональным Минприроды в 2024 году в ходе инвентаризации объёмов выбросов и поглощения парниковых газов за 2023 год, передаёт портал udmurt.ru.

Отмечается, что значительный объём антропогенных выбросов компенсируется лесным сектором. В 2023 году было компенсировано 36,5% выбросов, что существенно выше, чем в 1990 году, когда было компенсировано 20,8% выбросов. За годы реализации нацпроекта «Экология» в республике восстановили порядка 65 тысяч гектаров лесов. В 2025 году в Удмуртии восстановят более 11 тысяч гектаров лесов.

Снижение выбросов парниковых газов в республике за период 1990-2023 годов в основном связано с переходом большинства предприятий на природный газ, углеродоёмкое топливо, взамен каменного и бурого угля. Кроме того, в рамках «Реформы чистоты» заметно сократилось количество твёрдых коммунальных и промышленных отходов, размещаемых на полигонах благодаря сортировке и повторному использованию.

Наибольший объём выбросов парниковых газов в Удмуртии происходит в секторе энергетики. По итогам последней инвентаризации, 69,7% выбросов парниковых газов были связаны со сжиганием топлива в энергетической и перерабатывающей промышленности, использованием дорожного транспорта, а также выбросами от утечек топлива и сжигания попутного нефтяного газа в факелах.

Существенная доля в суммарных выбросах парниковых газов в Удмуртской Республике приходится на секторы сельского хозяйства и землепользования – 9% и 13,2% соответственно. По сравнению с 1990 годом вклад указанных секторов в региональные выбросы сократился: ранее их доля составляла 14% и 20%.

Вклад секторов промышленности и отходов в суммарные выбросы составляет 3,5 % и 4,6 % соответственно.

Вместе с тем, предприятия Удмуртии продолжают включать ESG-принципы в свою деятельность. Например, крупнейшие деревоперерабатывающие производства уже перешли на использование биотоплива для своих энергоцентров и источники возобновляемой энергии. Также в конце 2024 года завершили модернизацию четвёртого энергоблока Ижевской ТЭЦ-2. Из топливного баланса станции окончательно вывели уголь, благодаря чему выброс углекислого газа в атмосферу сократился на 15%. В республике также идет большая работа по переоборудованию котельных на газ.

10:40, 22 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
108
0
#Удмуртия\n#выбросы в атмосферу\n#экология