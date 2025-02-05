Ижевск. Удмуртия. В конце января Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, который поможет поставить точку в проблеме несанкционированных свалок. Инициативой уточняются полномочия властей в этой сфере.

Во-первых, устанавливается, что выявлять свалки в границах населённых пунктов будут муниципалитеты, а за их границами — власти региона. В процессе также смогут участвовать граждане, общественные объединения и НКО.

Во-вторых, уточняется процедура ликвидации свалки. По общему правилу это должен сделать тот, кто виновен в её образовании, или правообладатель земли. Если свалку не убрали, то за это будут отвечать уже местные или региональные власти в зависимости от того, где она расположена. При этом они вправе требовать возмещения потраченных средств от собственников и загрязнителей.

Как рассказала «Сусанину» и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Роза Аснанова, в настоящее время ликвидация свалок на территории республики проводится за счёт окрашенных платежей муниципальными образованиями.

«Это средства от платы за негативное воздействие на природу и штрафов за экологические нарушения, которые по поручению президента РФ направляются исключительно на оздоровление окружающей среды», — пояснила руководитель Минприроды УР.

Она отметила, что в 2024 году региональным оператором совместно с муниципальными образованиями вывезено 49 свалок в 12 муниципальных образованиях, объём вывезенных отходов составил 4 082,89 тонн.

«Данная работа по уборке маленьких свалок будет продолжена в 2025 году. Также за счёт республиканских средств продолжится реализация мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в Дебёсском и Сюмсинском районах и работы по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию ещё 7 объектов накопленного вреда окружающей среды (Вавожский, Граховский, Кезский, Киясовский, Шарканский, Юкаменский, Ярский районы)», — резюмировала Роза Аснанова.