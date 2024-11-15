Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Я как военный конструктор родился на Ижевском мотозаводе» Лонгрид «Русэлком»: на скважину, на ферму, в дом Лонгрид Северному - 95 Лонгрид

В Удмуртии судебные приставы опечатали территорию в селе Уральском

08:30, 15 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии судебные приставы опечатали территорию в селе Уральском
08:30, 15 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
145
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Сарапульский район\n#опасные отходы\n#загрязнение\n#экология\n#судебные приставы
Источник фото: глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов
145
0

На этой территории компания сливала отходы.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии 12 ноября состоялось заседание по иску прокурора Сарапульского района по делу о загрязнении территории в селе Уральском. Об этом сообщает глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На первом заседании прокурор района поручил опечатать территорию, где сливались отходы. Следующее заседание пройдёт 5 декабря.

Напомним, в начале июня 2024 года появилась информация, что компания допустила разлив нефти на сельхозучастке в Сарпульском районе, а также устроила свалку отходов.

26 октября Сотрудники Росприродназдора взяли пробы воздуха в селе Уральском. 31 октября специалисты Минприроды отобрали пробы поверхности вод в Сарапульском районе в связи с разливом нефтепродуктов.

08:30, 15 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
145
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Сарапульский район\n#опасные отходы\n#загрязнение\n#экология\n#судебные приставы