В Удмуртии судебные приставы опечатали территорию в селе Уральском

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии 12 ноября состоялось заседание по иску прокурора Сарапульского района по делу о загрязнении территории в селе Уральском. Об этом сообщает глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На первом заседании прокурор района поручил опечатать территорию, где сливались отходы. Следующее заседание пройдёт 5 декабря.

Напомним, в начале июня 2024 года появилась информация, что компания допустила разлив нефти на сельхозучастке в Сарпульском районе, а также устроила свалку отходов.

26 октября Сотрудники Росприродназдора взяли пробы воздуха в селе Уральском. 31 октября специалисты Минприроды отобрали пробы поверхности вод в Сарапульском районе в связи с разливом нефтепродуктов.