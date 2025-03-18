Ранее на экологическую ситуацию вблизи водоёма жаловались горожане.
Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе Минприроды Удмуртии сообщили, что в Ижевске к ответственности за складирование снега вблизи реки Карлутки привлечён собственник участка.
Компания организовала снежную свалку в водоохранной зоне реки, протекающей по территории города. Минприроды направило компании-собственнику земельного участка уведомление, на основании которого было инициировано административное дело. Муниципалитет оштрафовал нарушителя.
Как только растает снег, планируется провести выездное совещание с участием ответственной организации. На нём обсудят устранение последствий строительных работ, включая уборку остатков древесины и вывоз стройматериалов.
Кроме того, специалисты Минприроды проинформировали межрегиональное управление Росприроднадзора о потенциальном негативном влиянии на состояние почвы в данной зоне.
Напомним, ранее горожане пожаловались, что прямо под знак, обозначающий водоохранную зону, кто-то вывалил кучу снега с примесью соли с дороги.
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