Ижевск. Удмуртия. В пресс-службе Минприроды Удмуртии сообщили, что в Ижевске к ответственности за складирование снега вблизи реки Карлутки привлечён собственник участка.

Компания организовала снежную свалку в водоохранной зоне реки, протекающей по территории города. Минприроды направило компании-собственнику земельного участка уведомление, на основании которого было инициировано административное дело. Муниципалитет оштрафовал нарушителя.

Как только растает снег, планируется провести выездное совещание с участием ответственной организации. На нём обсудят устранение последствий строительных работ, включая уборку остатков древесины и вывоз стройматериалов.

Кроме того, специалисты Минприроды проинформировали межрегиональное управление Росприроднадзора о потенциальном негативном влиянии на состояние почвы в данной зоне.

Напомним, ранее горожане пожаловались, что прямо под знак, обозначающий водоохранную зону, кто-то вывалил кучу снега с примесью соли с дороги.