Прокуратура Удмуртии открыла «горячую линию» для дольщиков

Она будет работать до 27 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии запустила «горячую линию» по вопросам соблюдения законности в сфере долевого строительства. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, свои вопросы жители республики смогут задавать до 27 ноября. В будние дни звонки принимают по телефону (3412) 94-85-15 с 09:00 до 18:00 по местному времени.

На «горячую линию» граждане могут сообщить о нарушениях сроков строительства, фактах хищения денег дольщиков, включения в договоры долевого участия условий, ущемляющих права потребителей, и других нарушениях их прав при долевом строительстве многоквартирных жилых домов.

Кроме того, дольщики могут обратиться непосредственно в прокуратуры городов и районов по месту нахождения объектов строительства.