Дайджест удмуртских новостей за июль: новые песни и перевод повести Кузебая Герда

В начале августа в Ижевске пройдет фестиваль этнокультуры «Тангыра».

Ижевск. Удмуртия. Что произошло в удмуртском мире в июле? Обзор событий подготовил информационный центр Дома Дружбы народов Удмуртской Республики.

- прогрессивное столичное общество молодых удмуртов не дождалось праздника Выль. Они уже давно отказались от массовых публичных мероприятий и предпочитают встречаться, не выезжая из города и под хорошую живую музыку. В последнюю субботу месяца прошёл Кубыз-фест. Пока в онлайн-формате.

- следующая встреча любителей живой музыки состоится уже в начале августа – в Ижевске пройдёт фестиваль этнокультуры «Тангыра». Уже не онлайн, что не может не радовать зрителей и слушателей.

- вышла удмуртская версия популярной настольной игры «Эрудит».

- на удмуртском языке на данный момент выходят два подкаста. В июле организация «Куара» презентовала второй выпуск подкаста для родителей «Ныло-пиё». Неформальное сообщество «Олокин но оломар но» также выпустили новую работу – про веру удмуртов.

- Юная жительница Можги выиграла грант на реализацию проекта «Школа блогера «Яркыт». Также занятия в школе удмуртского блогера проводят специалисты из организации «Куара».

- поэт, прозаик, литературтрегер Андрей Гоголев в сети опубликовал полный перевод на русский язык повести Кузебая Герда «Матӥ». Перевод можно найти в свободном доступе в Сети.

- возобновил работу легендарный «Удмуртский молодёжный календарь» - современная летопись удмуртских событий.

- первый удмуртский интернет-телеканал Даур ТВ завёл себе сайт – daur.tv. Главный редактор телеканала Богдан Анфиногенов отмечает, что это только начало. Далее будет и своя студия, и оборудование, и прямые эфиры с репортажами.

- в Ижевске открылась выставка молодой удмуртской художницы Анны Образцовой. Среди образов - африканская удмуртка, современные мифы и Мать-природа.

- тему экологии продолжил рэпер Mort – он презентовал сингл «Чечег» («Трясогузка»). В своей работе молодой исполнитель говорит, что «люди сошли с ума», «такое пренебрежительное отношение к природе обязательно приведёт к экологической катастрофе». MORT резюмирует свою работу фразой - «человек в этом мире только гость, не надо забывать об этом».

- «Не забуду», - поётся в новой песне поп-исполнителя Павла Кутергина. Но в отличие от рэпера, Павел посвятил свою работу другу, она так и называется - «Эше» (Мой друг). Примечательно, что обе эти песни были опубликованы в сети в один день.