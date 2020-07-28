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Археологическая находка: в Удмуртии обнаружили фрагмент древнего надгробия

14:05, 28 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
Археологическая находка: в Удмуртии обнаружили фрагмент древнего надгробия
14:05, 28 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#культура\n#Ижевск\n#Балезино\n#ислам\n#Удмуртия\n#памятники\n#археология
Фото: Ильмир Касимов
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Камень украшен арабской вязью.

Гордино. Удмуртия. В селе Гордино Балезинского района Удмуртии обнаружили фрагмент древнего каменного надгробия. Об этом «Сусанину» рассказал имам-хатыб Кестымской мечети Ильмир Касимов.

«У нас запланировано открытие нового памятника на месте древнего захоронения. У нас там уже был булгарский памятник. Его в начале 1930-х годов увезли в Глазов, потом передали в Национальный музей Удмуртии в Ижевске», — рассказал Ильмир Касимов.

Напомним, «Сусанин» подробно писал об этой археологической находке в материале «Археолог Смирнов и камень принцессы». В музее хранится три фрагмента, а по легенде их было пять. Датировка памятника сохранилась — 1323 год, памятник был поставлен над женской могилой. Считается, что это самый древний письменный исторический памятник на территории Удмуртии. Остальные два куска считались утерянными. В настоящее время могила огорожена железной оградкой. Ни могильного холмика, ни надгробного камня не было.

Как рассказал Ильмир Касимов, одна из местных жительниц решила поставить современный памятник, его изготовили из мрамора. 27 июля приехали рабочие, чтобы разравнять место и залить основание. Когда начали разравнивать землю, лопата наткнулась на камень.

«Звонят мне, я был в Балезино. Говорю, что камни всё равно надо убирать. На полштыка начали копать, выясняется, что там несколько камней. И нашли косточку. А раз это могила — испугались, снова позвонили мне. Говорю, чтоб ничего не трогали», — поведал Касимов.

Пока он возвращался, позвонил археологам в Глазов и Ижевск. Те сказали, чтоб зафиксировали на фото и оставили, как есть. По возвращению имама в Гордино, начали камни расчищать и класть на место. На одном из камней обнаружили знак.

«Скорее всего, знак камнерезчика. С другой стороны — слово «Аллах» и буква М от слова «бисмиллях». Начали камни сравнивать. Размер его 20/20/39 см. Вроде бы, подходит к тем фрагментам, что в Национальном музее. Сравнивая с остальными камнями, обнаружили, что он желтоватого цвета, из песчаника, а остальные — серого цвета. Они, видимо, природные, местные. А из песчаника с надписью — привозной», — рассказал Касимов.

Пока камень увезли в Кестымскую мечеть. Скорее всего, отметил имам, его оставят здесь, чтоб хотя бы какая-то реликвия в Кестыме была. Пока здесь ждут археологов и надеются, что они помогут раскопать оставшиеся камни.

Во вторник, 28 июля, современный камень поставили за оградку. 1 августа планируют организовать праздник Курбан-байрам, сварить кашу и провести открытие этого мемориального памятника.

«Старый памятник не стали повторять, потому что там не все надписи сохранились. Просто написали, что здесь находился булгарский камень 1323 года, скопировав с него фразу. Она была на арабском, мы написали по-татарски "Смерть есть врата, каждый войдёт через них"», — рассказал Ильмир Касимов.

Он отметил, что не берётся утверждать, является ли найденный фрагмент частью того самого музейного надгробия, но отмечает, что надпись и порода камня похожи. Ответ дадут профессиональные учёные-археологи. Также имам-хатыб рассказал, что рядом с древней могилой нашли пятикопеечную монету 1877 года.

Археолог Смирнов и камень принцессы

Версий появления в Гордино булгарского памятника две. Первая говорит о том, что в Гурья-Кала был одним из северных форпостов поволжского государства булгар, и камень мог поставить постоянно живущий в этом месте купец, чиновник, таможенник или охраняющий границу военачальник. Вторая версия говорит о том, что поставить надгробие мог купец, который приехал в Гурья-Калу на торг.

14:05, 28 июля, 2020
Дмитрий Стрелков
196
0
#культура\n#Ижевск\n#Балезино\n#ислам\n#Удмуртия\n#памятники\n#археология

 

 

 


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