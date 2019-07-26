Тогда мулла сам полез в заросли и начал их расчищать. Каково было его удивление, когда он обнаружил старую металлическую оградку на месте почитаемой могилы. После этого целый год бесермяне Гордино подозрительно глядели на Ильмира Касимова, когда он приезжал ухаживать за погребением, будто ждали чего-то. Мулла смеется, что его эксперимент по расчистке могилы закончился успехом, ну а жители Гордино провели свой эксперимент - наблюдали за муллой, спрашивали о его здоровье. Уже через год, убедившись, что с Ильмиром Касимовым все в порядке, нашелся старичок, который согласился ухаживать за святыней, косить траву и красить ограду. А недавно ее обнесли декоративным бетонным забором.
Могилу и теперь продолжают почитать, хоть и не знают, кто там лежит и как за него правильно молиться: как за мусульманина, христианина или язычника.
Увидеть древнейший письменный памятник, который был найден на территории Удмуртии, ижевчане смогут уже в 2020 году. К 120-летию Алексея Смирнова в Национальном музее Удмуртской республики планируется выставка. В этой экспозиции наряду с другими предметами, найденными ученым, и будет представлен "камень принцессы" - надгробный памятник из Гордино.