По легенде, там похоронен князь или вождь, некий военный руководитель. Мулла рассказывал, что видел вождя во сне, когда подбирал место для строительства своего дома. Вождь, по рассказу мусульманина, ругался и требовал, чтобы никто и ничего не строил на его могиле. В итоге дом построили в другом месте, а рядом с могилой построили мечеть так, что она оказалась в ограде двора храма. Собственно мулла и решил, что это надгробье с арабской надписью - памятник князю.



Спустя десятилетия камень увидел и виртуозно выкрал Алексей Смирнов. Тогда стало ясно, что это памятник, традиционный для Волжской Булгарии, и принадлежал он женщине. То есть почитаемая могила и надгробие принадлежат разным умершим. Профессор Смирнов впоследствии стал известен как крупнейший ученый и прославился многолетней работой над древностями Волжской Булгарии и раскопками в Удмуртии и соседних с ней областях.



Надпись почти полностью переведена, хотя есть сомнения в имени похороненного человека. Памятник поставил отец своей умершей дочери, никакого упоминания вождя или богатыря.

