Итоги дня: итоги голосования за благоустройство Березовой рощи в Ижевске, массовое ДТП и спрос на Турцию

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро четверга, 16 июля, в Удмуртии выявили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией; врачи выписали еще 9 выздоровевших пациентов.

Высший балл:

В Удмуртии назвали первых стобалльников по ЕГЭ. По географии максимальный балл набрали 3 человека, по информатике – 7, по литературе – 12 выпускников этого года и 1 – прошлых лет.

Эко-тропы и туалеты:

В Ижевске подвели итоги опроса по благоустройству «Березовой рощи». 77% респондентов отдали голоса за оборудование в парке прогулочных и эко-троп. Самым нужным объектом жители посчитали туалеты.

Дорожная авария:

4 иномарки, «Газель» и автобус столкнулись на трассе Ижевск – Аэропорт утром в четверг, 16 июля. По предварительным данным, 59-летнему водителю «Хендай Крета» стало плохо за рулем.

Туризм:

В Удмуртии взлетел спрос на туры в Турцию после новостей о возобновлении авиасообщения. Однако туристам стоит быть внимательными и не спешить оплачивать поездки до официального открытия чартерной программы.