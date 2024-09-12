Middle East Eye: Владимир Путин требует сопровождения российских истребителей для визита в Турцию

Великобритания. Президент России Владимир Путин потребовал сопровождения российских истребителей для поездки в Турцию. Как передаёт британское издательство Middle East Eye, об этом сообщает их знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что с прошлого года Владимир Путин отложил несколько официальных визитов в Турцию. Официальные лица называли множество причин. Чаще всего утверждается, что президент России избегает любых стран, которые не входили в состав Советского Союза, с тех пор как началась специальная военная операция.

Однако источники Middle East Eye сообщили, что основной причиной постоянных задержек являются условия, на которых Путин хочет посетить Анкару. Российский лидер якобы хочет прилететь в Турцию в сопровождении российских истребителей из-за возможности Украины сбивать самолёты на маршруте полёта.

Требование Москвы прилететь на российских истребителях, а также, возможно, посадить их на территории Турции, является сложным вопросом, поскольку системы противовоздушной обороны НАТО в стране могут воспринимать такие самолёты как вражеские цели. Напомним, Турция является членом НАТО с 1952 года.