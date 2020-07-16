В Удмуртии за сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

Врачи выписали еще 9 выздоровевших пациентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в телеграм-канале «Стопкоронавирус. Удмуртия».

Среди заболевших – 28 жителей Ижевска, двое жителей Вавожского района, 5 жителей Завьяловского района, 4 жителей Можги, двое жителей Можгинского района и один житель Увинского района.

По данным на утро четверга, 16 июня, врачи выписали еще 9 выздоровевших пациентов.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Удмуртии составило 1 966 человек, 1 405 из них выздоровели, 35 скончались.