Школьник из Воткинска стал абсолютным победителем первенства мира по шашкам

Воткинск. Удмуртия. Воткинский шашист Михаил Пермяков завоевал три золотые медали на первенстве мира по шашкам, которое проходило в Турции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Он занял первые места в рапиде, блице и в классической программе, тем самым став абсолютным победителем первенства мира по шашкам в своей возрастной категории «юноши до 11 лет».

Михаил Пермяков учится в школе №17 и профессионально занимается шашками уже четыре года.

«Мои искренние поздравления Михаилу, его тренерам Анастасии Архангельской и Светлане Тороховой, а также родителям! Так держать! Воткинск гордится тобой, Миша!», – поздравил юного чемпиона глава Воткинска Алексей Заметаев на свой странице «ВКонтакте».