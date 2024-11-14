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Школьник из Воткинска стал абсолютным победителем первенства мира по шашкам

08:30, 14 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Школьник из Воткинска стал абсолютным победителем первенства мира по шашкам
08:30, 14 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
86
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#чемпионат мира\n#шашки\n#Турция
Источник фото: пресс-служба администрации Воткинска
86
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Чемпионат по шашкам-64 проходил в Турции.

Воткинск. Удмуртия. Воткинский шашист Михаил Пермяков завоевал три золотые медали на первенстве мира по шашкам, которое проходило в Турции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Он занял первые места в рапиде, блице и в классической программе, тем самым став абсолютным победителем первенства мира по шашкам в своей возрастной категории «юноши до 11 лет».

Михаил Пермяков учится в школе №17 и профессионально занимается шашками уже четыре года.

«Мои искренние поздравления Михаилу, его тренерам Анастасии Архангельской и Светлане Тороховой, а также родителям! Так держать! Воткинск гордится тобой, Миша!», – поздравил юного чемпиона глава Воткинска Алексей Заметаев на свой странице «ВКонтакте».

08:30, 14 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
86
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#чемпионат мира\n#шашки\n#Турция