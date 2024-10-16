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В восточной части Турции произошло мощное землетрясение

12:56, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В восточной части Турции произошло мощное землетрясение
12:56, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
148
0
#Турция\n#стихийное бедствие\n#землетрясение\n#паника
Фото: pxhere.com
148
0

Опасаясь разрушений, жители выбегали из домов на улицы.

Малатья. Турция. Землетрясение магнитудой 6,1 было отмечено на востоке Турции. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксировали днем 16 октября. Эпицентр находился в 47 километрах на восток от города Малатья в одноименной провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров.

Кроме Малатьи, сейсмические явления отмечались в двух соседних провинциях — Диярбакыре и Элязыге. 

Опасаясь разрушений, жители выбегали из домов на улицы. Информации о пострадавших нет.

12:56, 16 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
148
0
#Турция\n#стихийное бедствие\n#землетрясение\n#паника