В восточной части Турции произошло мощное землетрясение

Малатья. Турция. Землетрясение магнитудой 6,1 было отмечено на востоке Турции. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксировали днем 16 октября. Эпицентр находился в 47 километрах на восток от города Малатья в одноименной провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров.

Кроме Малатьи, сейсмические явления отмечались в двух соседних провинциях — Диярбакыре и Элязыге.

Опасаясь разрушений, жители выбегали из домов на улицы. Информации о пострадавших нет.