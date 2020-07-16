В Удмуртии взлетел спрос на туры в Турцию после новостей о возобновлении авиасообщения

В республике наблюдается спрос и на внутренний туризм.





Ижевск. Удмуртия. В средствах массовой информации появилась информация о возможном возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией. Турецкая сторона заявила, что ждет туристов с 15 июля.

Вслед за этим жители Удмуртии начали массово обращаться в агентства за путевками в Турцию. Об ажиотаже вокруг заграничных поездок информационному агентству «Сусанин» рассказала директор ижевского турагентства «Коллекция путешествий» Марина Привалова.

«Вызывают сочувствие туристы, которые должны были вылететь в мае, июне, июле и их отпуск не состоялся из-за объявленной пандемии, сейчас их средства находятся на депозите и многие наблюдая за ситуацией, готовы вылететь первым же рейсом. Все это рождает колоссальный спрос, у нас сейчас очень много работы и обращений, практически круглосуточно отвечаем на телефон», — говорит Марина Привалова.

Ассоциация туроператоров России пока не дает информацию об открытии массовых заграничных путешествий, однако операторы предлагают пакетные туры в Турцию уже сейчас. Марина Привалова предупреждает своих туристов, чтобы они наблюдали за ситуацией и не спешили снова оплачивать поездки до официального открытия чартерной программы.

Она добавила, что жители Удмуртии устали от переполненного юга России, и большинство клиентов хотят отдохнуть за границей. Когда это станет возможным, цена на путевки может вырасти до 30%.

Между тем, в Удмуртии увеличился и спрос на внутренний туризм. Как рассказала «Сусанину» гид экскурсионного центра «Открывая Удмуртию» Марина Кутьина, по сравнению с 2019 годом он вырос на 15-20%.

«Это связано с тем, что население за время самоизоляции засиделось дома. До недавнего времени были закрыты не только международные границы, но и межрегиональные. При этом многие испытывают экономические сложности. Позволить себе многодневный заграничный отдых теперь могут немногие», — рассказала Марина Кутьина.

Она добавила, что популярным местом в Удмуртии стала Кама. Жители съезжаются на Зуевы Ключи, гору Байгурезь и в Нечкино, потому что «хочется природы». Однако культурно-познавательный туризм тоже испытывает подъем. Это поездки в Сарапул, Глазов и Воткинск. Вырос спрос на индивидуальные экскурсии.

«Некоторые предпочитают не ждать объявления о групповой поездке, но приглашают гида, и тот уже в индивидуальном порядке ездит с туристами по согласованному маршруту», — отмечает Кутьина.