Звуки из гроба: пожилого жителя Турции пытались похоронить заживо

Стамбул. Турция. 80-летнего мужчину едва не похоронили живым в Стамбуле. Во время траурной церемонии он дал знать, что пока еще не умер, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на NTV.

Прощание с Халитом Байшу проходило в одной из мечетей района Фатих. Собравшиеся готовились к поминальной молитве, когда из гроба раздался звук, похожий на щелчок. В мечеть вызвали скорую помощь и полицию. Крышку гроба подняли, у покойного нащупали пульс и провели массаж сердца. Оказалось, что дедушка еще жив.

Его срочно доставили в больницу, но спасти не смогли. Мужчина умер, скоро его будут хоронить уже окончательно.