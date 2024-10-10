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Звуки из гроба: пожилого жителя Турции пытались похоронить заживо

12:12, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Звуки из гроба: пожилого жителя Турции пытались похоронить заживо
12:12, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Турция\n#Стамбул\n#происшествие\n#мечеть\n#скорая помощь\n#полиция\n#похороны
Фото: pxhere.com
96
0

80-летний мужчина дал понять, что еще не умер.

Стамбул. Турция. 80-летнего мужчину едва не похоронили живым в Стамбуле. Во время траурной церемонии он дал знать, что пока еще не умер, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на NTV.

Прощание с Халитом Байшу проходило в одной из мечетей района Фатих. Собравшиеся готовились к поминальной молитве, когда из гроба раздался звук, похожий на щелчок. В мечеть вызвали скорую помощь и полицию. Крышку гроба подняли, у покойного нащупали пульс и провели массаж сердца. Оказалось, что дедушка еще жив. 

Его срочно доставили в больницу, но спасти не смогли. Мужчина умер, скоро его будут хоронить уже окончательно.

12:12, 10 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#Турция\n#Стамбул\n#происшествие\n#мечеть\n#скорая помощь\n#полиция\n#похороны