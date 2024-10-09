В попавшем в ДТП в Анталье автобусе пострадали туристы из Екатеринбурга

Анталья. Турция. Автобус с российскими туристами попал в аварию на автотрассе в турецкой Анталье. Пострадали находившиеся в нем российские туристы, травмы получили 12 человек, пишут «Известия» со ссылкой на агентство IHA.

Издание сообщает, что 9 октября около 11:00 МСК водитель микроавтобуса, следовавшего из Антальи в Аланью, не справился с управлением. Он врезался в автобус с туристами из Екатеринбурга, стоявший на обочине. Транспортное средство должно было доставить россиян в гостиницу.

Двоим пострадавшим потребовалась госпитализация, остальным помощь была оказана на месте. Причины ДТП устанавливаются.

Добавим, другие СМИ сообщают об 11, а не 12 пострадавших.

Напомним, 7 октября в турецкой Анталье скончался отдыхавший россиянин.