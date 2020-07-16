Вай-фай уступил туалетам: в Ижевске подвели итоги опроса по обновлению Березовой рощи

Горожане захотели видеть в Козьем парке эко-тропы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги опроса по благоустройству «Березовой рощи». Документ опубликован на странице Центра территориального развития Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.

Анкету заполнили 748 человек.

Больше всего голосов (77%) респонденты отдали за оборудование в парке прогулочных и эко-троп. 74% поддержали идею о березовой роще, а 48% - родник и детские площадки. Меньше всего голосов получили выставочные стенды.

Самым нужным объектом на территории рощи жители посчитали туалеты – 74%. За карту территории проголосовал 41%, а за вай-фай – 39%.

50% опрошенных интересуют велопрогулки, немного меньше – бег и катание на коньках. Всего 8% получили городки.

Согласно опросу, жители Ижевска более всего заинтересованы в пунктах проката спортинвентаря, кафе удмуртской кухни и киоске с едой.

Наибольшую заинтересованность у опрошенных вызывают спортивные мероприятия и концерты.

Напомним, работы по проекту благоустройства начнутся в 2021 году. В настоящее время Березовая роща – это около 10 га территории.