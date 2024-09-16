Эстонец прошел по канату над проливом Босфор в Турции

Стамбул. Турция. Канатоходец из Эстонии Яан Роозе пересек пролив Босфор по натянутой над морем стропе. Таким образом, он перешел из Азии в Европу, пишет Коммерсантъ со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Веревка была натянута между опор Моста мучеников в Стамбуле. Путь над бездной составил 1074 метра. Мужчина прошел его за 47 минут. При этом канатоходец держал в руках флаг Турции.

По итогам перехода Яан Роозе назвал свой опыт уникальным. Особый риск заключался в переменчивой погоде, пояснил эстонец.