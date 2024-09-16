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Эстонец прошел по канату над проливом Босфор в Турции

12:58, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Эстонец прошел по канату над проливом Босфор в Турции
12:58, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
85
0
#Турция\n#Стамбул\n#Эстония\n#спорт\n#экстремальные рекорды
Фото: pxhere.com
85
0

Путь из Азии в Европу составил более километра.

Стамбул. Турция. Канатоходец из Эстонии Яан Роозе пересек пролив Босфор по натянутой над морем стропе. Таким образом, он перешел из Азии в Европу, пишет Коммерсантъ со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Веревка была натянута между опор Моста мучеников в Стамбуле. Путь над бездной составил 1074 метра. Мужчина прошел его за 47 минут. При этом канатоходец держал в руках флаг Турции. 

По итогам перехода Яан Роозе назвал свой опыт уникальным. Особый риск заключался в переменчивой погоде, пояснил эстонец.

12:58, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
85
0
#Турция\n#Стамбул\n#Эстония\n#спорт\n#экстремальные рекорды