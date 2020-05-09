Родственники двух погибших солдат из Удмуртии узнали их судьбу накануне юбилея Победы

В этом году поисковики не смогли отправиться в экспедиции на места сражений в годы Великой Отечественной войны.

Ижевск. Удмуртия. Родственникам погибших солдат в Удмуртии передали фронтовые документы. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, в этом году из-за пандемии коронавируса поисковые отряды не смогли отправиться в экспедиции на места сражений в годы Великой Отечественной войны.

Однако они продолжили восстанавливать утраченные имена павших защитников и находить родственников солдат. «По запросам родственников в рамках проекта «Судьба солдата» были уточнены сведения о наших земляках. Они числились, как без вести пропавшие. И вот теперь благодаря проекту «Судьба солдата» данные о Стяжкине Иване Ивановиче и Бражкине Алексее Семёновиче по архивным данным выявились», - рассказал руководитель Удмуртской республиканской молодёжной общественной организации «Долг» Фаиль Ибрагимов.

Стяжкин Иван Иванович – уроженец Вавожского района. Он погиб в марте 1943 года, защищая Ленинград. Захоронен на Мемориале «Новая Малукса» Кировского района. Документы передали родственнице солдата Раисе Ипатовой.

Также удалось установить, что красноармеец Бражкин Алексей Семёнович, уроженец Ижевска, боец 98-й стрелковой дивизии 22-й армии, не пропал без вести, а попал в партизанский отряд 1-й партизанской бригады, и погиб гораздо позднее, чем считалось. Похоронен в Могилевской области Белоруссии. Документы передали внуку солдата Станиславу Мещерякову.