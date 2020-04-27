Итоги дня: новые случаи заражения коронавирусом в Удмуртии, перекрытие «обходных» въездов в Ижевск и прогноз погоды

Информационные итоги понедельника, 27 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник в Удмуртии зарегистрировали 5 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 212 человек. Кроме того, в республике скончались двое пациентов с подтвержденным Covid-19.

Есть и хорошие новости: число вылечившихся выросло до 20 человек.

Летят домой:

Туристы из Удмуртии, которые «застряли» за границей, получили возможность вернуться на родину. Так, накануне в Самару привезли 6 человек из Индонезии, а в понедельник – 9 путешественников из Таиланда.

В обход не получится:

В Ижевске перекрыли пути, ведущие в город в обход контрольно-пропускных пунктов. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города. Ограничение на въезд вводится с 27 апреля до снятия мер борьбы с распространением коронавируса.

О погоде:

Похолодание начнется в Удмуртии в среду, 29 апреля. Во вторник будет тепло, но дождливо и ветрено. В первую половину недели ночью и утром местами возможен туман.