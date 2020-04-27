В первую половину недели ночью и утром местами возможен туман.
Ижевск. Удмуртия. Похолодание начнется в Удмуртии в среду, 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Во вторник, 28 апреля, ожидаются кратковременные ливни, грозы, шквалистый ветер. Столбики термометров поднимутся до +10, +15 градусов по Цельсию.
Уже в среду будет не теплее +6, +11 градусов, при этом сохранятся кратковременные дожди и ветреная погода. По ночам ожидается до 0 до +5 градусов.
В первую половину недели ночью и утром местами возможен туман.