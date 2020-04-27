В Удмуртии зафиксировали еще пять случаев коронавируса и один летальный исход

Количество выздоровевших выросло до 20 человек.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ещё у пятерых жителей подтвердили коронавирус. Также один человек скончался, об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» в понедельник, 27 апреля, в 16:21.
Напомним, ранее в этот же день стало известно о смерти ещё одного человека, заболевшего новой коронавирусной инфекцией.
Таким образом, к вечеру понедельника в Удмуртии — 212 случаев заболевания коронавирусом, из них 6 – с летальным исходом, 20 человек выздоровели.
Возрастная структура заболевших:
- дети до 17 лет — 7 человек (3,3%);
- 18-29 лет — 42 человека (19,8%);
- 30-49 лет — 75 человек (35,4%);
- 50-64 лет — 61 человек (28,8%);
- старше 65 лет — 27 человек (12,7%).